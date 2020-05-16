İtalya'da protokol krizi!

ONUR DİNÇER

‘Uygulanamaz’

İtalya hükümeti ile futbol federasyonu arasında varılan anlaşmayla kabul edilen sağlık protokolünü kulüpler kabul etmedi. Serie A kulüpleri protokolü ‘uygulanamaz’ olarak nitelendirdi. Bir futbolcuda veya takımdan herhangi bir personelde virüs çıkması durumunda tüm takım için otomatik 15 günlük karantina süresinin öngörülmesi sıkıntı oldu. Milan, Napoli, Inter gibi önemli kulüplerin de yer aldığı Serie A temsilcileri kabul etmek istemedi.



Bundesliga modeli

Serie A kulüpleri Bundesliga modelini takip ederek, sadece testi pozitif çıkan kişinin izole edilmesini, diğerlerine ise bulaşmadığını ortaya çıkaracak testlerin yapılmasını istiyor. Serie A takımları, antrenmanlara başlar ve bir futbolcunun testi pozitif çıkarsa, sonrasında tekrar tüm sezonun iptal edilebileceğinden korkuyor ve sağlık protokolünün değiştirilmesini istiyor. İtalya Futbol Federasyonu’na değişiklik yapması talep edildi.

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