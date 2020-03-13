İtalya'da şampiyonu play-off belirleyecek

Avrupa'nın salgın hastalıktan en çok etkilenen ülkesi olan Çizme'de topyekun karantina ilan edilmesinin ardından müsabakalar 3 Nisan'a kadar askıya alınmış, ardından bir çok ülke benzer kararları hayata geçirmeye başlamıştı.

SEZON BİR ŞEKİLDE TAMAMLANACAK

Bu virüse yakalandığı ortaya çıkan futbolcularının sayısı da her geçen gün artan İtalya'da, kalan zamanda normal takvime göre sezonu tamamlamanın mümkün olmayacağının anlaşılması, yetkilileri yeni arayışlara itti. Serie A yönetiminin üzerinde çalıştığı ve uygulamaya geçirmeye hazırlandığı plan gün yüzüne çıktı.

DÜŞEN DE BELLİ OLACAK, KALAN DA

Serie A'da şampiyonu belirlemek için play-off sistemi uygulanacak. Buna göre ligde ilk sekizdeki takımlar şampiyon ve Avrupa kupalarına gidecekleri belirlemek için karşılaşırken, son sekizdekiler ise bir tür play-out şeklinde ligde kalanları ve düşenleri belirlemek için aynı sistemle karşılaşacak.

EKSİK MAÇLARIN ARDINDAN START

Ancak 26. haftada yarıda kalan ligde, 25 maç oynayıp bir maçı eksik takımlar olduğu için önce bunlar 26. hafta maçlarını oynadıktan hemen sonra play-off aşamasına geçilecek. Sekizinci sıradaki Verona ve dokuzuncu durumdaki Parma'nın bu son maçları, ilk sekize giren son takımın hangisi olduğunu belirleyecek.

ÇEYREK FİNAL TEK, YARIDA ÇİFT MAÇ

Play-off'ta lig 1.'si 8. durumdaki takımla, 2. sıradaki ekip 7. takımla ve bu şekilde devam eden silsilede eşleşmeler tamamlanacak. Çeyrek finaller tek maç üzerinden, yarı finaller ise rövanşlı olarak çift karşılaşma üzerinden oynanacak. Çeyrek final maçları, ligdeki sıralamada daha yukarıda olan ekibin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

SERIE SONU: 2 HAFTADA ŞAMPİYON

Final maçının 2 ayaklı mı yoksa tarafsız sahadaki tek maç şeklinde mi yapılacağına daha sonra karar verilecek. Yalnızca hafta sonları oynanacak maçlarla 4 haftada ya da; üç günde bir oynanacak karşılaşmalarla 2 haftalık bir sürede Serie A'nın şampiyonu belli olacak.

MİLAN VE ROMA'YA GÜN DOĞDU

Lider Juventus'un, biri 18 diğeri 27 puan gerisinde olan iki takımdan Roma ve Milan, yeni sistemle yeniden şampiyonluk için umutlanacak. Normal sezonda artık zirve için umutları sona eren bu takımlara play-off ile birlikte yeni bir kapı daha açılmış olacak, lige de yeni bir heyecan gelecek.