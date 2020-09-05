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05.09.2020 - 14:12 |

İtalya'da yılın bombası patlıyor! Dev takasta Cengiz...

Roma'daki geleceği tartışma konusu olan ve ayrılığa sıcak bakan Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oluyor.

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İtalya Serie A'da şamiyonluk mücadelesinde elini güçlendirmek isteyen Napoli ve Roma, Çizme'yi sallayacak dev takas için adeta gün sayıyor.

Napoli'nin başarılı forveti Arkadiusz Milik için şartları zorlayan başkent ekibi Roma, Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis'in ısrarla istediği Cengiz Ünder'i göndermeye hazırlanıyor.

İtalya basınında son dakika olarak duyurulan gelişmede Milik'in Roma'ya gönderilmesi için Cengiz Ünder'in Napoli'ye transferini şart koşan Başkan Aurelio De Laurentiis, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının ardından milli yıldız ile bir görüşme gerçekleştirecek.

ÖZEL GÖRÜŞME CAPRİ'DE

Milli takım kampı sonrası Roma'ya dönecek olan Cengiz Ünder için özel uçak gönderecek olan Napoli başkanı, 23 yaşındaki yıldız futbolcuyu İtalya'nın Capri adasındaki özel mülkünde konuk edecek.

Bilindiği üzere Napoli'de geçtiğimiz günlerde Jose Callejon takımdan ayrıldığını açıklamış ve kanat transferi bir anda hız kazanmıştı.

18 MAÇTA 3 GOL

Cengiz Ünder, geçen sezon çıktığı 18 lig maçının 10'unde ilk 11'de oynamış ve 3 golle takımına katkı sağlamıştı.

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İtalyada yılın bombası patlıyor Dev takasta Cengiz...

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