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Haberlerİtalya Serie A Haberleri İtalya’dan flaş karar! Hükümet kritik yasak
02.04.2020 - 12:18 |

İtalya’dan flaş karar! Hükümet kritik yasak

Corona virüsten en fazla etkilenen ülkelerden İtalya’da hükümet devreye girdi ve 13 Nisan’a kadar spor tesislerinin kapalı tutma zorunluluğu getirildi.

Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Corona virüs salgını nedeniyle zor bir durumda olan İtalya’da futbol ve spor branşları için sert bir karar geldi. Daha önce Spor Bakanlığı tarafından antrenmana çıkmak isteyen Serie A kulüplerine tepki gelmiş ve ikazlarda bulunmuştu.

Antrenman planlarını sürdüren Serie A takımlarına bu kez Hükümet uyarı gönderdi.

Bunun üzerine İtalya Hükümeti bir karar çıkararak, ‘13 Nisan 2020 tarihine kadar hiçbir spor branşında ve spor kulübünde antrenmanlar tesiste olmayacaktır’ ifadeleri kullanıldı.

Aynı zamanda tüm Serie A kulüplerine hükümetten yasak kararı gönderildi. 13 Nisan tarihinde de yeni bir değerlendirme yapılacağı ve bu yasağın devam edebileceği kaydedildi.

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İtalya’dan flaş karar Hükümet kritik yasak

İtalya’dan flaş karar Hükümet kritik yasak

 

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