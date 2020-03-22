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22.03.2020 - 11:17 |

İtalya'dan kötü haber! 'Ekim ayına kadar...'

İtalya'yı derinden vuran corona virus spor yaşantısını da sıkıntıya sokmaya devam ediyor. Yapılan analizlerle iyi ihtimalle ekim ayında taraftarların tekrar tribünlere dönebileceği ancak sürecin 2021'e de sarkabileceği ifade ediliyor.

İtalya'dan kötü haber! 'Ekim ayına kadar...'
Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Corona virus nedeniyle yaşamın durma noktasına geldiği İtalya'da futbol ve spor sahalarının sıkıntıları sürüyor.

İtalya'da virüse karşı mücadele amacıyla kurulan 'Görev Gücü' araştırmalarını sürdürüyor. Yapılan hesaplamalar dahilinde İtalya'da futbolda ve basketbolda taraftarların tamamen maça gelmesinin Ekim 2020 olacağı belirtildi.

Çizme basınına da yansıyan haberde, epidemiyologların verdiği bilgede, en az 7 aylık bir sürede toplumun eski dinamiklerine ulaşacağı ve Serie A başta olmak üzere spor müsabakalarına da seyirci alımının ekim ayını bulacağı vurgulandı.

Kötü senaryoda ise taraftar alımlarının 2021'e sarkabileceği ifade edildi.

İtalyadan kötü haber Ekim ayına kadar...

 

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