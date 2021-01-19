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19.01.2021 - 12:09 |

İtalyan devi Inter'in adı ve logosu değişiyor

İtalya Serie A devi Inter, yakın zamanda köklü bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor.

İtalyan devi Inter'in adı ve logosu değişiyor
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Tam adı FC Internazionale Milano olan Inter kulübü, kulüp içinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. 1908 yılında kurulan kulüp adında ve logosunda köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

'MILANO' VURGUSU

Ezeli rakibi Milan'la aynı şehri paylaşan Inter, Mart ayı başından itibaren kulüp adını sadece "Inter Milan" olarak kullanmaya başlayacak.

Inter'in bu değişime giderek kendi kimliğini daha öne çıkarmak istediği belirtiliyor. Mavi-Siyahlılar, AC Milan futbol takımındandan kovulan 44 üyeyle birlikte kuruldu. O dönem takımın tamamı İsviçreli ve İtalyan futbolculardan oluşuyordu ve bu nedenle de yabancı oyunculara açık bir takımdı. Bu nedenle kulübün adında "enternasyonel" kelimesi kullanılıyordu.

Kulüp uzun yıllar benimsediği "enternasyonel" olma kimliğimden ayrılarak daha uluslararası bir kulübe dönüşmek istiyor.

MİNİMAL BİR LOGO

Kulüp bu doğrultuda en büyük değişimi ise logosunda yapmaya hazırlanıyor. Mavi-Siyahlılar, daha önce Juventus'un da yaptığı gibi markalaşma adına logosunda köklü bir değişiklik yapacak. Yoluna Inter Milan adıyla devam edecek olan kulübün, "IM" harflerinden oluşan minimal bir logoya geçiş yapması planlanıyor. Inter'in ezeli rakiplerinden Juventus, 2017 yılında radikal bir kararla logosunu minimal bir tarza çevirmişti. Kulüpler bu kararlarla birlikte, kendilerini markalaştırmak ve dünyanın her yerinde maksimum insana ulaştırmak istiyor.

İŞTE YENİ LOGO:

İtalyan devi Interin adı ve logosu değişiyor

İtalyan devi Interin adı ve logosu değişiyor

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