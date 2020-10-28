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28.10.2020 - 07:00 |

İtalya’nın ‘gerçek’ kralı!

İtalya’da Zlatan Ibrahimovic fırtınası esiyor. Serie A’da bu sezon 3 maçta 6 gol atan 39 yaşındaki yıldız, Çizme’yi tek başına sallıyor. Milan’ı zirvede tutan Ibra, Inter’den sonra Roma maçındaki golleriyle de konuşuluyor.

İtalya’nın ‘gerçek’ kralı!
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CELAL UMUT EREN

İtalya’da Zlatan Ibrahimovic fırtınası dinmek bilmiyor. 39 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarı gösteren tecrübeli forvet Serie A’da 3 maçta 6 gol attı. Son oynanan ve 3-3 biten Roma maçında 2 kez rakip ağları sarsan Ibra, resmi maçların toplamında 5 maçta 7 gole ulaştı ve ligde özellikle durdurulamadı. Ligde 45 dakikada bir gol atma istatistiği yakalayan dünyaca ünlü futbolcu, herkesi kendine hayran bıraktı.

Milan’ı 13 puanla 5 haftada liderliğe taşıyan İsveçli yıldız, her maç 2’şer gol atarak dikkat çekti. Pandemi döneminden beri çıkışta olan Ibrahimovic, koronavirüs hastalığı geçirmesine karşın hiç etkilenmedi.

Ibra’nın golleriyle pandemi döneminden beri üst üste 22 maçtır kaybetmeyen Milan, yeniden eski günlerine dönüş sinyali verdi.
Milan’a geçen sezon geri dönen ve 25 resmi maçta 18 gol atan Ibrahimovic, ilerleyen yaşına karşın performansıyla herkesin ilgi odağı oldu.

İtalya’nın ‘gerçek’ kralı

İtalya’nın ‘gerçek’ kralı

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