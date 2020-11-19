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19.11.2020 - 17:17 | | Ä°STANBUL (AA) -

Ä°zolasyon kurallarÄ±na uymayan Rangers'lÄ± 2 futbolcuya 7'ÅŸer maç ceza!

Ä°skoÃ§ya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers'ta forma giyen Jordan Jones ve George Edmundson, izolasyon kurallarÄ±nÄ± ihlal ettikleri gerekÃ§esiyle 7'ÅŸer maÃ§ men cezasÄ± aldÄ±.Â

Ä°zolasyon kurallarÄ±na uymayan Rangers'lÄ± 2 futbolcuya 7'ÅŸer maç ceza!
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Glasgow Rangers'ta forma giyen Jones ve Edmundson, izolasyon kurallarÄ±nÄ± ihlal ettikleri gerekÃ§esiyle 7'ÅŸer maÃ§ men cezasÄ± aldÄ±.

Ä°skoÃ§ya Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, katÄ±ldÄ±klarÄ± bir partide sosyal mesafe kurallarÄ±na uymadÄ±klarÄ± tespit edilen 2 futbolcuya 7'ÅŸer maÃ§ ceza verildiÄŸi belirtildi.

Rangers, kasÄ±m ayÄ± baÅŸÄ±nda yaÅŸanan olayÄ±n ardÄ±ndan Jones ve Edmundson'u kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakarak 14 gÃ¼n karantinaya girmeleri yÃ¶nÃ¼nde karar almÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°zolasyon kurallarÄ±na uymayan RangerslÄ± 2 futbolcuya 7ÅŸer maÃ§ ceza

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