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24.06.2018 - 19:45 | | EKATERINBURG (AA)

Japonya - Senegal: 2-2

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçında Japonya ile Senegal 2-2 berabere kaldı, her iki takım da 4 puana ulaştı.

Japonya - Senegal: 2-2
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Japonya - Senegal maçından fotoğraflar
Japonya - Senegal maçından fotoğraflar
Japonya - Senegal maçından fotoğraflar
Japonya - Senegal maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki H Grubu ikinci maçında Senegal ile Japonya 2-2 berabere kaldı. Bu beraberliğin ardından Japonya ve Senegal, puanını 4'e yükseltti.

11. dakikada Senegal öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Wague'nin ortası savunmadan sekti. Ters direk dibinde Sabaly'nin şutunda kaleci Kawashima'nın yumrukladığı top, önündeki Mane'ye çarparak ağlara gitti: 0-1

34. dakikada Japonya beraberliği yakaladı. Sol kanata atılan uzun topu kontrol eden Nagatomo, ceza sahası içinde iki rakibinin üzerine gitti. Nagatomo'nun ayağından açılan topu kontrol eden Inui'nin ayak içi plase vuruşu köşeden ağlarla buluştu: 1-1

71. dakikada Senegal bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Mane, ceza sahası içindeki Sabaly'ye pasını attı. Sabaly'nin yerden içeriye sert gönderdiği topa arka direkte Wague gelişine sert vurdu ve top fileleri havalandırdı: 1-2

78. dakikada Japonya maça dengeyi getirdi. Sağ kanattan yapılan ortada Senegal kalecisi Khadim Ndiaye boşa çıktı, arka direkte Inui topu altı pas üzerindeki Honda'ya çevirdi. Honda topu boş kaleye rahat bir şekilde gönderdi: 2-2

Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

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JAPONYA: 2 - SENEGAL: 2

Stat: Ekaterinburg Arena (Rusya)
Hakemler: Gianluca Rocchi, Elenito di Liberaore, Mauro Tonolini (İtalya)

Japonya: Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Hasebe, Shibasaki, Haraguchi (Dk. 75 Okazaki), Kagawa (Dk. 72 Honda), Inui (Dk. 87 Usami), Osako
Teknik Direktör: Akira Nishino

Senegal: Khadim Ndiaye, Sabaly, Koulibaly, Sane, Wague, Pape Ndiaye (Dk. 81 Ndoye), Alfred Ndiaye (Dk. 65 Kouyate), Gana, Ismaila, Niang (Dk. 86 Diouf), Mane
Teknik Direktör: Aliou Cisse

Goller: Dk. 34 Takashi Inui, Dk. 78 Keisuke Honda (Japonya); Dk. 11 Sadio Mane, Dk. 71 Moussa Wague (Senegal)
Sarı Kartlar: Dk. 68 Takashi Inui (Japonya); Dk. 59 M'Baye Niang, Dk. 90 Youssouf Sabaly, Dk. 90+1 Cheikh N'Doye (Senegal)

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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