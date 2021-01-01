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01.01.2021 - 11:55 | | TOKYO (AA) -

Japonya'da İmparatorluk Kupası Kawasaki'nin

Japonya’da 100. İmparatorluk Kupası'nı (Tennouhai) Gamba Osaka’yı 1-0 yenen Kawasaki Frontale kazandı.

Japonya'da İmparatorluk Kupası Kawasaki'nin
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Başkent Tokyo’daki Japonya Yeni Ulusal Stadı'nda yeni yılın ilk gününde Tennouhai finalinde, Kawasaki Frontale ile Gamba Osaka karşılaştı.

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, Kawasaki Frontale ikinci yarının 55. dakikasında Mitoma Kaoru’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kawasaki Frontale, kupanın sahibi oldu.

Japonyada İmparatorluk Kupası Kawasakinin

 

 

 

 

 

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