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29.01.2020 - 08:58 |

Jelena Karleusa - Dusko Tosic için ayrılık iddiası

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic, kendisini Boşnak futbolcu Ongjen Vranjes ile aldattığı konuşulan ve bir yıldır Instagram'dan takip etmediği Jelena Karleusa ile boşanma kararı aldı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic ile Jelena Karleusa'nın uzatmaları oynadıkları evliliklerinde bitiş düdüğü çaldı.

Karleusa'nın geçen yıl 12 senelik eşi ve iki kızının babası Tosic'i Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

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JELENA, TOSİC'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMADI
Geçen yıl eşinin doğum gününde görkemli kutlama organize edip aşk paylaşımları yapan Karleusa, bu seneyi pas geçti.

Jelena, 19 Ocak'ta 35 yaşına giren Tosic'e parti organize etmediği gibi tek bir paylaşım dahi yapmadı. Tosic de eşiyle fotoğraflarını silip boşanma sinyali verdi.

Jelena Karleusa - Dusko Tosic için ayrılık iddiası

Jelena Karleusa - Dusko Tosic için ayrılık iddiası

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