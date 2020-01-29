Jelena Karleusa - Dusko Tosic için ayrılık iddiası

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic ile Jelena Karleusa'nın uzatmaları oynadıkları evliliklerinde bitiş düdüğü çaldı.

Karleusa'nın geçen yıl 12 senelik eşi ve iki kızının babası Tosic'i Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

JELENA, TOSİC'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMADI

Geçen yıl eşinin doğum gününde görkemli kutlama organize edip aşk paylaşımları yapan Karleusa, bu seneyi pas geçti.

Jelena, 19 Ocak'ta 35 yaşına giren Tosic'e parti organize etmediği gibi tek bir paylaşım dahi yapmadı. Tosic de eşiyle fotoğraflarını silip boşanma sinyali verdi.