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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak açıklaması: Çok büyük bir yetenek
02.02.2021 - 11:40 |

Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak açıklaması: Çok büyük bir yetenek

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya'nın Schalke 04 takımından milli futbolcu Ozan Kabak'ı 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiraladığını duyurmuştu. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kadroya dahil edilen milli yıldız Ozan Kabak hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Jürgen Klopp, "Ozan Kabak gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak açıklaması: Çok büyük bir yetenek
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Schalke 04 forması giyen milli savunma oyuncusu Ozan Kabak, sezon sonuna kadar Liverpool'a kiralandı. Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Kloop, yeni transferi kulübün internet sitesine değerlendirdi.

Ozan'ın Almanya'ya çok genç yaşta transfer olduğunu hatırlatan Kloop, "Almanya'da ikinci kulübünde oynadı. Schalke maalesef şu anda iyi durumda değil. Onun için hamle yapmak için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyordum. Çünkü dünyadaki her oyuncu gibi istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu ona sunabiliriz. Ozan Kabak gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kloop, "Ozan, genç yaşta yurt dışına çıkmayı tercih etti. Türkiye'de istediği her kulüpte oynayabilirdi ama o bir adım atmak istedi. Önce Stuttgart'a, ardından Schalke'ye gitti. Biz onun için uygun bir adım olduk" dedi.

LIVERPOOL, MİLLİ FUTBOLCU OZAN KABAK'I SEZON SONUNA KADAR KİRALADI

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya'nın Schalke 04 takımından milli futbolcu Ozan Kabak'ı 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiraladığını duyurmuştu.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın transferine ilişkin işlemlerin tamamlandığı ve 19 numaralı formayı giyecek milli futbolcunun hafta içi Liverpool kentine geleceği açıklanmıştı.

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