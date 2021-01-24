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24.01.2021 - 16:52 | | ROMA (AA) -

Juventus-Bologna: 2-0

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasındaJuventus, konuk ettiği Bologna'yı 2-0 mağlup etti.

Juventus-Bologna: 2-0
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasındaJuventus, konuk ettiği Bologna'yı 2-0 mağlup etti. 

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada zirveye yaklaşmaya  çalışan Juventus ile ligde orta sıralarda yer alan Bologna karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, 15. dakikada Brezilyalı Arthur ile 1-0 öne geçti. İki  takım da karşılıklı fırsatlar yakalasa da ilk yarı, Juventus'un 1-0'lık  üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya konuk ekip, skor eşitlemek için yüklense de Juventus,  71. dakikada ABD'li McKennie ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın son anlarında  Juventus, Bologna kalesinde net pozisyonlar yakalasa da sonuçlandıramadı ve  müsabaka ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral,  90 2. dakikada McKennie'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle Juventus, puanını 36'ya yükseltti ve maç fazlasıyla  puan tablosunda 4. basamağa yerleşti. 43 puanlı lider Milan'ın bu haftaya  Atalanta'ya kaybetmesiyle Juventus ile lider arasındaki puan farkı da 7'ye indi.

Ligde bu sezon 9. yenilgisini Juventus karşısında alan Bologna ise 20  puanla 13. sırada yer aldı.

Juventus-Bologna: 2-0

 

 

  

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