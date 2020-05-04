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04.05.2020 - 10:37 | | İHA

Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor

Juventus Spor Direktörü Fabio Paratici, Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor

Yaklaşık 1.5 aydır korona virüs tedavisi gören Dybala'ya sevindirici haber kulübü Juventus'tan geldi. İtalyan ekibinin sportif direktörü Fabio Paratici, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini söyledi. Paratici, "Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz. Onu yıllarca Juventus'un bir parçası olarak görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 34 maçta 13 gol, 12 asist ile takımına sağlayan başarılı futbolcuyla Manchester United ve Tottenham'ın da ilgilendiği konuşuluyor.

Juventus, Dybalanın sözleşmesini uzatıyor

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