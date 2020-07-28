CELAL UMUT EREN

Serie A’da 2019-20 sezonunda Torino ekibi bir kez daha şampiyonluğu elde etti. Ronaldo, Buffon, Chiellini, Bonucci gibi efsaneleşen oyuncular ve tecrübeli teknik direktör Sarri’nin liderliğinde tarihteki 36. zafer geldi

İtalya Serie A’da 2019-20 sezonu şampiyonu Juventus oldu. Ligin 36. haftasında Sampdoria’yı 2-0 yenen Juve, bitime 2 hafta kala zaferini ilan etti.

83 puana ulaşan siyah-beyazlılar üst üste 9. kez şampiyon olarak, toplamda 36. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. İtalya’nın açık ara en çok şampiyonluk kazanan takımı Juventus, tarihte de en fazla seri yakalayan kulüp oldu.

Yaş ortalaması 30’u bulan Juventus’ta Cristiano Ronaldo (34), Gonzalo Higuain (32), Sami Khedira (33), Juan Cuadrado (32), yeni sözleşme uzatan kaleci Gianluigi Buffon (42), defanstaki Chiellini (35) ve Bonucci (33) gibi efsaneleşen oyuncular ile 62 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Maurizio Sarri liderliğinde zafere gidildi.

Pandemiye kadar sadece 3 yenilgisi olan Juve, pandemi sonrası 10 maçta 2 yenilgi 2 beraberlik alsa da kredisini tüketmedi ve ligde toplamda 26 galibiyetle zirveyi garantiledi.

62 yaşındaki teknik direktör Sarri de böylece kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu elde etti. 31 gol 6 asistle takımın yükünü sırtlanan Cristiano Ronaldo ve 11 asist 11 gol yapan Paulo Dybala şampiyonluk skor yükünü çeken yıldızlar olarak öne çıktı.

Ayrıca İtalya’da 36. kez şampiyon olan Juventus ezeli rakipleri Milan ve Inter’e fark attı. 18’er lig şampiyonluğu olan 2 kulübün toplamdaki şampiyonluk sayısı Juve’yi buluyor.

Merih tarih yazdı

Juventus’ta ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Merih Demiral tarihe geçti. 22 yaşındaki stoper yaşadığı sakatlığa karşın yılmadı ve formasını yeniden kaptı.

A Milli Takımımızın da önemli isimlerinden Merih, İtalya Serie A’da şampiyonluk gören ilk Türk yıldız oldu. Merih, bu sezon 7 resmi maça çıktı 1 gol 1 asist yaptı.

Buffon farkı

42 yaşında olmasına karşın sözleşmesini bir yıl daha uzatan kaleci Gianluigi Buffon, Juventus’ta tek başına 10. lig şampiyonluğunu kazandı. Bu alanda bir futbolcu için rekor olan bu sayıya Buffon ulaştı.

23 yıla dayanan futbol kariyerinde Buffon, 2018-19 sezonunda da Fransa’da PSG ile şampiyonluğu kazanmıştı.

İşin uzmanı

Juventus ile 2 yılda 2 şampiyonluk kazanan Cristiano Ronaldo, attığı 31 golle dikkat çekti. Bu sezon ligde 36 haftada 75 gol atan Juve’de Ronaldo gollerin yüzde 41’ine tek başına katkı sağladı.

30 yaşından sonra 13 kupa kazanarak dikkat çeken 34 yaşındaki Portekizli, İngiltere (Manchester United) ve İspanya’dan (Real Madrid) sonra İtalya’da da Juventus’la lig şampiyonluğu aldı.

Ronaldo kariyerinde 3 Premier Lig, 2 La Liga ve 2 İtalya Serie A şampiyonlukları gördü. Manchester United’la 1, Real Madrid’le de 4 Şampiyonlar Ligi kazanan Ronaldo, şimdi de Juve ile benzer başarıyı yakalamak istiyor.

‘Merhaba Türkiye’

Cristiano Ronaldo, Juventus’taki Türk takım arkadaşı Merih Demiral’la beraber Türkçe mesaj verdi. Şampiyonluk kutlamalarında Merih’le video çeken Ronaldo, Türkçe olarak ‘Merhaba Türkiye’ dedi.

RONALDO MÜZESİ

4 Premier Lig

2 La Liga

2 Serie A

5 Şampiyonlar Ligi

4 FIFA Kulüpler

Dünya Kupası

1 Avrupa Futbol

Şampiyonası

1 UEFA Uluslar Ligi

2 Kral Kupası

1 İtalya Kupası

1 FA Kupası

Değer kaybı

Juventus’un şampiyonluğunu ilan etmesi yatırımcılara hiç cazip gelmedi. Torino kulübünün İtalya borsasında işlem gören hisseleri yüzde 3.5 değer kaybetti. Cristiano Ronaldo’nun transferinde kulübün hisseleri üst üste rekorlar kırmıştı.

Defans duvarı

İtalya Serie A şampiyonu Juventus’ta Merih Demiral’lı defans hattı özel poz verdi. Bonucci, Chiellini, De Ligt, Merih Demiral ve Rugani yan yana durup fotoğraf çektirdi.

Bu sezonki başarıda defans hattının önemine vurgu yapıldı.