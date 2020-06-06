Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Juventus, Marash Kumbulla'yı transfer etti!
06.06.2020 - 12:54 | | İSTANBUL (İHA) -

Juventus, Marash Kumbulla'yı transfer etti!

İtalyan devi, Verona'nın 20 yaşındaki Arnavut futbolcusu Marash Kumbulla'yı transfer etti.

Juventus, Marash Kumbulla'yı transfer etti!
ABONE OL

Serie A takımlarından Juventus, bir yandan sezonun geri kalan haftaları için hazırlanırken, bir yandan da yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juve, Verona'nın defans oyuncusu Marash Kumbulla ile anlaşma sağladı.

Juventus'un bu transfer için kasasından 32 milyon euro çıkacağı belirtilirken, 20 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Resmi açıklamanın da kısa zamanda açıklanması bekleniyor.

Verona ile bu sezon 19 resmi maça çıkan Marash Kumbulla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Kumbala bu sezon ayrıca 1 kez de gol sevinci yaşadı.

Arnavut futbolcuya Inter, Napoli, Lazio, Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin de ilgisi olduğu iddia edilmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transferde yılın sürprizi! Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e...

JUVENTUS, SERİE A'DAKİ İLK MAÇINA HAZIRLANIYOR

Juventus, Marash Kumbullayı transfer etti

 

 

Emenike'den ilginç paylaşım! Kapısındaki kalabalık...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Juventus, Marash Kumbulla'yı transfer etti!
    Juventus, Marash Kumbulla'yı transfer etti!
  2. Yeni Malatyaspor iç saha maçlarına güveniyor
    Yeni Malatyaspor iç saha maçlarına güveniyor
  3. Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Erkan Toğan dönemi
    Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Erkan Toğan dönemi
  4. Antalyaspor'da Charles gözden çıkarıldı
    Antalyaspor'da Charles gözden çıkarıldı
  5. Eski Fenerbahçeli Kuyt, 22 yıllık eşinden boşandı!
    Eski Fenerbahçeli Kuyt, 22 yıllık eşinden boşandı!



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Brescia, Balotelli'nin sözleşmesini feshetti

Brescia, Balotelli'nin sözleşmesini feshetti

Kevin Durant, NBA sezonunun kalanında forma giymeyecek

Kevin Durant, NBA sezonunun kalanında forma giymeyecek

Leverkusen-Bayern Münih maçı canlı bahisle Misli.com'da!

Leverkusen-Bayern Münih maçı canlı bahisle Misli.com'da!

Dortmund-Hertha Berlin maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da!

Dortmund-Hertha Berlin maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da!

Sıradaki Haber