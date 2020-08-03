03.08.2020 - 20:37 |
Juventus, Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekledi!
Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ı yeniden Şampiyonlar Ligi listesine ekledi.
Juventus, Merih Demiral'ı tekrar Şampiyonlar Ligi listesine kaydetti.
Juventus cuma akşamı Lyon ile son 16 turu aşamasında karşılaşacak. İlk maçı Lyon sahasında 1-0 galip tamamlamıştı.
Merih Demiral bu sezon Juventus forması altında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Leverkusen'e karşı 90 dakika mücadele etmiş ve etkili bir performans sergilemişti.