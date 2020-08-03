Juventus, Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekledi!

Juventus, Merih Demiral'ı tekrar Şampiyonlar Ligi listesine kaydetti.

Juventus cuma akşamı Lyon ile son 16 turu aşamasında karşılaşacak. İlk maçı Lyon sahasında 1-0 galip tamamlamıştı.

Merih Demiral bu sezon Juventus forması altında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Leverkusen'e karşı 90 dakika mücadele etmiş ve etkili bir performans sergilemişti.