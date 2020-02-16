16.02.2020 - 23:10 | | AA
Juventus, Ronaldo'suz kazandÄ±
Ä°talya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maÃ§ta Juventus, sahasÄ±nda Brescia'yÄ± 2-0 yendi.Â
Ä°talya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maÃ§ta Juventus, sahasÄ±nda Brescia'yÄ± 2-0 yendi.Â
Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ± Cristiano Ronaldo'nun forma giymediÄŸi mÃ¼cadelede siyah-beyazlÄ± ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Paulo Dybala ve 75. dakikada Juan Cuadrado kaydetti.
Konuk ekipte forma giyen Florian Aye, 37. dakikada ikinci sarÄ± karttan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼. Bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 57'ye Ã§Ä±karan Juventus, maÃ§ fazlasÄ±yla liderlik koltuÄŸuna oturdu.Â
SakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle altÄ± aydÄ±r forma giyemeyen Giorgio Chiellini, 78. dakikada Leonardo Bonucci'nin yerine oyuna dahil oldu.