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16.02.2020 - 23:10 | | AA

Juventus, Ronaldo'suz kazandÄ±

Ä°talya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maÃ§ta Juventus, sahasÄ±nda Brescia'yÄ± 2-0 yendi.Â

Ä°talya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maÃ§ta Juventus, sahasÄ±nda Brescia'yÄ± 2-0 yendi.Â 

Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ± Cristiano Ronaldo'nun forma giymediÄŸi mÃ¼cadelede siyah-beyazlÄ± ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Paulo Dybala ve 75. dakikada Juan Cuadrado kaydetti.

Konuk ekipte forma giyen Florian Aye, 37. dakikada ikinci sarÄ± karttan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼. Bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 57'ye Ã§Ä±karan Juventus, maÃ§ fazlasÄ±yla liderlik koltuÄŸuna oturdu.Â 

SakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle altÄ± aydÄ±r forma giyemeyen Giorgio Chiellini, 78. dakikada Leonardo Bonucci'nin yerine oyuna dahil oldu.

Juventus, Ronaldosuz kazandÄ±

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