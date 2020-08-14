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14.08.2020 - 08:15 | | Fanatik

Juventus'a bir Türk daha: Mert Göckan

İtalyan devi Juventus, milli oyuncumuz Merih Demiral'ın ardından bir başka Türk oyuncu Mert Göckan'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Dortmund altyapısında forma giyen Alman asıllı Türk oyuncu ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği ifade edilmekte.

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İtalyan devi Juventus, formasını giyen başarılı milli oyuncumuz Merih Demiral'dan sonra bir başka Türk oyuncunun transferi için girişimlerini hızlandırdı. Juve'nin, Dortmund'un alt yaş takımlarında forma giyen Mert Göckan'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Juventusa bir Türk daha: Mert Göckan

Calciomercato'ya göre Juventus, Alman asıllı Türk sol bek Mert Göckan için resmi bir teklif sunmaya hazırlanıyor. 19 yaşındaki başarılı futbolcu, Almanya'da Dortmund'un altyapıasında sergilediği performansla İtalyan devinin dikkatini çekerken ücretsiz olarak transfer edilmesi gündemde.

Oyuncuyla Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın da ilgilendiği belirtilirken Juventus'un avantajlı taraf olduğu ve ilk etapta oyuncuyu alt yaş grubu takımlarda değerlendirmek istedikleri aktarılıyor.

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