Juventus'da Rugani ve Matuidi corona virüsü yendi

İtalyan devi Juventus, corona virüsle ilgili müjdeli bir haber açıkladı. Kulübün resmi iletişim kanalları üzerinden daha önce corona virüs testleri pozitif çıkan Matuidi ve Rugani'nin tamamen iyileştikleri duyuldu.

Rugani'nin 21 gündür, Matuidi'nin de 15 günü aşkın bir zamandır izole oldukları ve tedavi gördükleri aktarıldı. İki futbolcuda da hiçbir belirtinin kalmadığı ve iyileştikleri vurgulandı. Merih Demiral'ın takım arkadaşı olan iki yıldızın açıklamaları Juventus taraftarları tarafından da olumlu karşılandı.

MERİH DEMİRAL KARARI

Öteden yandan İtalyan devi geçtiğimiz aylarda sakatlık geçiren milli yıldız Merih Demirel için kararını verdi. Futbol yaşımını İtalya'nın Juventus ekibinde sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, birçok İngiltere Premier Lig takımının transfer listesinde yer alıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kulüpleri Merih'in peşini bırakmıyor. Juventus'un genç futbolcuyu satmak istemediğini ve gelecek için önemli bir oyuncu olduğu ifade edildi.

22 yaşındaki futbolcu ocak ayında Roma ile Juventus arasında oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağlarından kopmasından dolayı ameliyat edilmişti. Merih'in sahalara dönüşünün 6-7 ay süreceği belirtilmişti.