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06.01.2021 - 00:52 |

Juventuslu Juan Cuadrado Kovid-19'a yakalandı

Juventus'un Kolombiyalı oyuncusu Juan Cuadrado'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Juventuslu Juan Cuadrado Kovid-19'a yakalandı
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Kolombiyalı oyuncusu Juan Cuadrado'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Cuadrado'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun tecrit altına alındığı belirtildi. 

Cuadrado'da herhangi bir belirti görülmediği kaydedildi. 

Kovid-19 pozitif çıkan 32 yaşındaki Cuadrado, takımının yarın lider Milan ile deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacak.

Juventuslu Juan Cuadrado Kovid-19a yakalandı

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