Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Juventus'ta futbolculardan 90 milyon euroluk fedakarlık!
28.03.2020 - 22:40 | | AA

Juventus'ta futbolculardan 90 milyon euroluk fedakarlık!

Juventus'ta futbolcular, maaşlarından kesinti yapılmasını kabul etti. İtalyan devi böylece 90 milyon euro civarında tasarruf elde edecek.

Juventus'ta futbolculardan 90 milyon euroluk fedakarlık!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oyuncular ve teknik direktörün ücretleri düşürüldü. 

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, küresel boyutta olan sağlık tehlikesinin spor faliyetlerini engellediği ve bu nedenle mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında maaşlarında kesinti yapılması konusunda oyuncular ve teknik direktör ile anlaşıldığı duyuruldu. 

Yapılan anlaşmanın Juventus'un 2019-2020 mali yılına 90 milyon avro pozitif etkisi olacağı belirtildi. 

İtalyan ekibinde, Paulo Dybala, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'de koronavirüs tespit edilmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaraylı Mariano'dan itiraflar!

Juventusta futbolculardan 90 milyon euroluk fedakarlık

Cristano Ronaldo'nun Juventus Formasıyla En İyi Golleri

    Karantina günlükleri: Gareth Bale'den usta işi vuruş ancak bu kez futbol değil...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş, Fenerbahçe'ye meydan okudu!

    Beşiktaş, Fenerbahçe'ye meydan okudu!

    Kayserispor ikinci yarıda çöktü!

    Kayserispor ikinci yarıda çöktü!

    2022 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na Avustralya ev sahipliği yapacak

    2022 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na Avustralya ev sahipliği yapacak

    Ayhancan Güven, Formula 1 pilotlarıyla yarıştı

    Ayhancan Güven, Formula 1 pilotlarıyla yarıştı

    Sıradaki Haber