Juventus'ta Gonzalo Higuain'le yollar ayrılıyor!

Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da forma giydiği Juventus, golcüsü Higuain'le yollarını ayırma kararı aldı.

Juventus bonservis istiyor

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Serie A'nın bitişine kadar takımda kalacak olan Higuain'le sezon bittiği gibi yollar ayrılacak. Juventus yönetimi, yıllık 7.5 milyon euro kazanan Higuain'in satışından kesin olarak para kazanmak istiyor.

Arjantinli golcüye LA Galaxy ve DC United'ın talip olduğu fakat Higuain'in kariyerine başladığı yer olan Buenos Aires'e dönüp River Plate'te forma giymesi daha muhtemel seçenek olarak görülüyor.

Yıldız golcünün önceki gün idmandaki göbekli görüntüsü sosyal medyanın diline düşmüştü.