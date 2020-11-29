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29.11.2020 - 00:07 | | AA

Juventus'ta kötü gidişat sürüyor!

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 9. haftasında Juventus, konuk olduğu Benevento ile 1-1 berabere kaldı. Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo dinlendirildiği için bu maçta forma giymedi.

Juventus'ta kötü gidişat sürüyor!
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İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 9. haftasında Juventus, konuk olduğu Benevento ile 1-1 berabere kaldı. 

Benevento'daki Ciro Vigorito stadında oynanan müsabakanın 21. dakikasında konuk ekip, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile üstünlüğü yakaladı: 0-1. 

Ev sahibi Benevento ise 45+3. dakikada Gaetano Letizia ile skorda yeniden dengeyi sağladı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. 

İkinci yarıda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu arada, Juventuslu Morata, 90+7. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. 

Karşılaşmanın 1-1 bitmesiyle iki takım da 1’er puana razı oldu. Böylece Juventus, puanını 17’ye çıkartarak, puan tablosunda 5. basamakta kaldı. 

Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo dinlendirildiği için bu maçta forma giymedi.

Juventusta kötü gidişat sürüyor

Inter Sassuolo deplasmanında galip 

Ligde zirve yarışı veren takımlardan Inter ise bu sezona iyi başlangıç yapan Sassuolo'ya konuk oldu. 

Mavi-siyahlı konuk ekip, 4. dakikada Alexis Sanchez, 14. dakikada Vlad Chiriches’in kendi kalesine attığı gol ve 60. dakikada Roberto Gagliardini’nin golüyle sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. 

Sassuolo kadrosunda bulunan milli futbolculardan Mert Müldür, 59. dakikada Jeremy Toljan’ın yerine oyuna dahil olurken, Kaan Ayhan ise yedek kulübesinde olmasına karşın bu maçta görev almadı. 

Inter, bu galibiyetle puanını 18'e yükseltti ve maç eksiği bulunan lider Milan'ın arkasından 2. sıraya yerleşti. 

Bu sezon ilk mağlubiyetini Inter karşısında alan Sassuolo ise 18 puanla, 3. sırada yer aldı.

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