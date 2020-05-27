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27.05.2020 - 11:45 |

Juventus'ta Merih Demiral sevinci

Juventus'un Roma ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak uzun bir süre sahalardan uzak kalan milli futbolcu Merih Demiral sakatlığını tamamen atlattı. Sarri'nin görev vermesi halinde milli futbolcu forma giyebilecek...

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Juventus'un Roma ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak uzun bir süre sahalardan uzak kalan milli futbolcu Merih Demiral sakatlığını tamamen atlattı. Sarri'nin görev vermesi halinde milli futbolcu forma giyebilecek...

Tuttomercatoweb'in haberine göre, Merih Demiral kademeli olarak sahalara geri dönecek. Merih Demiral'ın antrenmanlara yeniden başladığı belirtilen haberde Sarri'nin milli futbolcuya zaman zaman şans vermesi bekleniyor.

TMW raporunda Sarri'nin bu hafta antrenman yoğunluğunu artırdığı iddia edildi. Şampiyonlar Ligi kadrosunun dışında bırakılan ve bu nedenle sadece Serie A'da oynanabilecek olan Demiral'in sahaya kademeli olarak geri dönmek için çalıştığı ifade edildi.

Juventusta Merih Demiral sevinci

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