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21.11.2020 - 23:51 |

Juventus'ta Merih Demiral'ın gecesi! Ve Ronaldo...

İtalya Ligi Serie A'da 8. haftada Juventus ile Cagliari karşı karşıya geldi. Juventus mücdeleyi 2-0 kazandı. Merih Demiral ilk 11 başladığı maçta asist yaptı.

Juventus'ta Merih Demiral'ın gecesi! Ve Ronaldo...
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İtalya Serie A'nın 8. hafta mücadelesinde Juventus - Cagliari karşı karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-0 Juventus kazandı.

Golleri 28. ve 42. dakikalarda Ronaldo kaydetti. Maça ilk 11 başlayan Merih Demiral, Ronaldo'nun 2. golünde asisti yapan isim oldu.

İLK 11'LER

Juventus: Buffon, Cuadrado, Merih Demiral, De Ligt, Danilo, Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Kulusevski, Morata, Ronaldo

Cagliari: Cragno, Zappa, Walukiewicz, Klavan, Pisacane, Rog, Marin, Ounas, Joao Pedro, Tripaldelli, Giovanni Simeone

Juventusta Merih Demiralın gecesi Ve Ronaldo...

 

Juventusta Merih Demiralın gecesi Ve Ronaldo...

 

 

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