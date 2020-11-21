21.11.2020 - 23:51 |
Juventus'ta Merih Demiral'ın gecesi! Ve Ronaldo...
İtalya Ligi Serie A'da 8. haftada Juventus ile Cagliari karşı karşıya geldi. Juventus mücdeleyi 2-0 kazandı. Merih Demiral ilk 11 başladığı maçta asist yaptı.
İtalya Serie A'nın 8. hafta mücadelesinde Juventus - Cagliari karşı karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-0 Juventus kazandı.
Golleri 28. ve 42. dakikalarda Ronaldo kaydetti. Maça ilk 11 başlayan Merih Demiral, Ronaldo'nun 2. golünde asisti yapan isim oldu.
İLK 11'LER
Juventus: Buffon, Cuadrado, Merih Demiral, De Ligt, Danilo, Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Kulusevski, Morata, Ronaldo
Cagliari: Cragno, Zappa, Walukiewicz, Klavan, Pisacane, Rog, Marin, Ounas, Joao Pedro, Tripaldelli, Giovanni Simeone