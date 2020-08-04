Kaan Ayhan ve Zeki Çelik Serie A yolcusu

Serie A’da top koşturan Türk futbolcuların başarılı performansı, arkadan geleceklere de kapıları açıyor. Cengiz Ünder’in iki sezon üst üste sergilediği grafik, sonrasında takımı Roma’nın Mert Çetin’i kadrosuna katmasını beraberinde getirirken, bu sezonun etkileri de yavaş yavaş görülmeye başladı.

Rapid Wien’den transfer ettiği Mert Müldür’den son derece memnun kalan Sassuolo, bir başka Türk oyuncu Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Atalanta ise bir süredir milli sağ bek Lille’den Zeki Çelik için uğraş veriyor.

Maçın Öyküsü: Atalanta - Valencia CF