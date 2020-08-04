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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Kaan Ayhan ve Zeki Çelik Serie A yolcusu
04.08.2020 - 07:00 |

Kaan Ayhan ve Zeki Çelik Serie A yolcusu

Mert Müldür'ün formasını giydiği İtalyan ekibi Sassuolo bir başka Türk oyuncu Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Atalanta ise Lille’den Zeki Çelik'in transferi için mücadele ediyor.

Kaan Ayhan ve Zeki Çelik Serie A yolcusu
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Serie A’da top koşturan Türk futbolcuların başarılı performansı, arkadan geleceklere de kapıları açıyor. Cengiz Ünder’in iki sezon üst üste sergilediği grafik, sonrasında takımı Roma’nın Mert Çetin’i kadrosuna katmasını beraberinde getirirken, bu sezonun etkileri de yavaş yavaş görülmeye başladı.

Rapid Wien’den transfer ettiği Mert Müldür’den son derece memnun kalan Sassuolo, bir başka Türk oyuncu Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Atalanta ise bir süredir milli sağ bek Lille’den Zeki Çelik için uğraş veriyor.

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