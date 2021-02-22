Kadıköy'de dikkat çeken Mesut Özil detayı!

Yalnızca Türkiye'de değil dünyada da devre arasının en büyük transferleri arasında yer alan Mesut Özil, dün akşam Fenerbahçe'nin kötü oyununa uydu. Karagümrük maçından sonra dün akşam ikinci kez ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 7 orta yaptı. Bu ortaların 5'i rakibe gitti. Maçın son anlarında fizik olarak yorgun olduğu gözlenen Mesut Özil'in oyundan alınmaması eleştirildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de üçüncü maçına çıktı. İlk kez Hatay'daki maçta süre alan Özil, Kadıköy'deki ilk sınavını ise Galatasaray karşısında verdi. Sonradan oyuna giren Mesut Özil'in bir asisti VAR'dan döndü. Fenerbahçe bu maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de Mesut Özil yine sonradan oyuna girdi. Bu maçın normal süresi 1-1 biterken Lemos'un atılmasıyla 10 kişi kalan Fenerbahçe, Harun'un hatasıyla golü yedi ve maç 2-1 bitti.

Mesut Özil, Karagümrük maçına ilk 11'de çıktı ve sergilediği performansla galibeyetin mimarlarından oldu. Dün akşam Göztepe karşısında üçüncü kez Kadıköy'de sahaya çıkan Mesut Özil bu maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu sezon toplamda 5. kez kendi sahasında maç kaybetti. İlk olarak Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe; Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Galatasaray ve son olarak Göztepe'ye Kadıköy'de mağlup oldu.

MESUT ÖZİL DE KÖTÜ OYUNA UYDU!

Sadece Fenerbahçe'nin değil Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden birisi olan Mesut Özil de dün akşam takımın kötü futboluna ayak uydurdu.