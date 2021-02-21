Son dakika - FenerbahÃ§e'de Ozan Tufan'dan hakem HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek'e olay tepki! CanlÄ± yayÄ±na yansÄ±dÄ±...

â€¢ 21 Åžubat 2021 - 20:20 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Son dakika - Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan hakem Hüseyin Göçek'e olay tepki! CanlÄ± yayÄ±na yansÄ±dÄ±...
SÃ¼per Lig'de FenerbahÃ§e evinde GÃ¶ztepe'yi konuk etti. FenerbahÃ§e'de Erol Bulut bir Ã¶nceki maÃ§a gÃ¶re kadroda deÄŸiÅŸiklik yapmadÄ±. SarÄ±-lacivertli takÄ±mda Ozan Tufan'dan hakem HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek'e tepki geldi.
â€¢ 21 Åžubat 2021 - 20:20 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda GÃ¶ztepe'yi konuk eden FenerbahÃ§e'de teknik direktÃ¶r Erol Bulut, oynadÄ±klarÄ± son maÃ§a gÃ¶re ilk 11'de deÄŸiÅŸiklik yapmadÄ±.Â Erol Bulut, geÃ§en hafta Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼ 2-1 yendikleri maÃ§Ä±n ilk 11'ini GÃ¶ztepe karÅŸÄ±sÄ±nda da sahaya sÃ¼rdÃ¼.Â SarÄ±-lacivertli takÄ±m, maÃ§a Altay BayÄ±ndÄ±r, NazÄ±m Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Ã–zil, Valencia ve Thiam ile baÅŸladÄ±.Â
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FenerbahÃ§e'de 5 eksik
SarÄ±-lacivertli takÄ±mda 5 futbolcu, Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n kadrosuna dahil edilmedi. KÄ±rmÄ±zÄ± kart cezalÄ±sÄ± Mauricio Lemos'un yanÄ± sÄ±ra sakatlÄ±klarÄ± bulunan Ä°rfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Filip Novak ve Diego Perotti 21 kiÅŸilik kadroya alÄ±nmadÄ±.
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Altay ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Halil'i durdurmak istedi
9. dakikada GÃ¶ztepe yarÄ± sahasÄ±ndan hÄ±zla kontraya kaÃ§an Halil'e uzatÄ±lan top iÃ§in Altay kalesinden Ã§Ä±ktÄ± ve ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Halil'i durdurmak istedi, Halil Ã§alÄ±m atÄ±p topu sola aÃ§tÄ±, ceza sahasÄ±na girip boÅŸ kaleye topu aÄŸlara gÃ¶nderdi.
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Eda Erdem DÃ¼ndar'a plaketÂ
KarÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde FenerbahÃ§e Opet KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ± kaptanÄ± Eda Erdem DÃ¼ndar'a plaket takdim edildi. UluslararasÄ± Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafÄ±ndan 'Tarihin En Ä°yi 100 Oyuncusu' listesine seÃ§ilen 33 yaÅŸÄ±ndaki milli voleybolcuya plaketini, FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ali KoÃ§ ile yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Simla TÃ¼rker BayazÄ±t verdi.
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Zemin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±
FenerbahÃ§ede Ãœlker Stadyumu'nda yoÄŸun maÃ§ temposunu kaldÄ±ramayan zemin iÃ§in dÃ¼zeltme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lÄ±yor. Deformasyona uÄŸrayan zemin iÃ§in yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸma uygulanÄ±rken sanal gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± ile zemin belli Ã¶lÃ§Ã¼de toparlanmÄ±ÅŸtÄ± son olarak ise Ã¶zel bir kum serilerek zemine bir hamle daha yapÄ±ldÄ±.
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GÃ¶ztepe'de 3 eksikÂ
GÃ¶ztepe'de 3 futbolcu, sakatlÄ±klarÄ± nedeniyle FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n kadrosunda yer almadÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda sol diz iÃ§ yan baÄŸÄ±nda zorlanma tespit edilen Berkan Emir, saÄŸ kalÃ§a adalesinde gerilme ve Ã¶dem bulunan Peter Zulj ile saÄŸ uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edilen Lamine Gassama karÅŸÄ±laÅŸmada forma giyemedi.Â Teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman, son oynadÄ±klarÄ± maÃ§Ä±n ilk 11'ine gÃ¶re bu oyuncularÄ±n yerine Murat Paluli, Dzenan Burekovic ve Fousseni Diabate'ye ÅŸans verdi.
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Pelkas yedek
FenerbahÃ§e'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nda yedek soyundu. SarÄ± lacivertli ekipte sakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle 4 haftadÄ±r forma giyemeyen Pelkas, GÃ¶ztepe maÃ§Ä± ile takÄ±ma dahil oldu. Teknik direktÃ¶r Erol Bulutun GÃ¶ztepe maÃ§Ä± kadrosuna dahil ettiÄŸi Pelkas, yedekler arasÄ±nda yer aldÄ±. FenerbahÃ§e'de yedekler arasÄ±nda ise Harun Tekin, Mert Hakan YandaÅŸ, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Dimitrios Pelkas, Ferdi KadÄ±oÄŸlu, SadÄ±k Ã‡iftpÄ±nar, Marcel Tisserand, Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ ve GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l yer aldÄ±.
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