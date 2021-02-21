Son dakika - FenerbahÃ§e'de Ozan Tufan'dan hakem HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek'e olay tepki! CanlÄ± yayÄ±na yansÄ±dÄ±...

Zemin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± FenerbahÃ§ede Ãœlker Stadyumu'nda yoÄŸun maÃ§ temposunu kaldÄ±ramayan zemin iÃ§in dÃ¼zeltme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lÄ±yor. Deformasyona uÄŸrayan zemin iÃ§in yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸma uygulanÄ±rken sanal gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± ile zemin belli Ã¶lÃ§Ã¼de toparlanmÄ±ÅŸtÄ± son olarak ise Ã¶zel bir kum serilerek zemine bir hamle daha yapÄ±ldÄ±.