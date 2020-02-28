Kadın basketbolunda derbi heyecanı

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 16.30'da başlayacak.

Toplam 13 takımın mücadele ettiği ligde Galatasaray, çıktığı 17 maçta 14 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş TRC İnşaat ise oynadığı 17 müsabakanın 8'ini kazandı, 9'unda mağlup oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 83- 67'lik skorla kazanmıştı.