Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGüreş Haberleri Kadın milli güreşçilerden Fransa'da 3 madalya
15.01.2021 - 23:40 |

Kadın milli güreşçilerden Fransa'da 3 madalya

Henri Deglane Fransa Grand Prix'sinde milli güreşçilerden Evin Demirhan gümüş, Bediha Gün ve Aslı Demir bronz madalya kazandı.

Kadın milli güreşçilerden Fransa'da 3 madalya
ABONE OL

Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen Henri Deglane Fransa Grand Prix'sinde milli güreşçilerden Evin Demirhan gümüş, Bediha Gün ve Aslı Demir bronz madalya kazandı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 50 kiloda Evin Demirhan, ilk turda ABD'li Amy Fearnside, çeyrek finalde Fransız Felicia Gallo, yarı finalde Alman Lisa Ersel'i yenerek finale yükseldi. Finalde ABD'li Sarah Hildebrandt'a 13-2 yenilen Evin Demirhan, gümüş madalya elde etti. 

Bediha Gün, 57 kilo mücadelesinin ilk turunda Alman Laura Mertens'e kaybetti. Repesaj müsabakalarına katılan milli güreşçi, sırasıyla Alman rakipleri Sandra Paruszewski, Elena Heike Brugger ve Josefıne Purschke'yi mağlup ederek bronz madalyaya ulaştı. 

Aslı Demir ise çeyrek finalden dahil olduğu 68 kilo müsabakasında ABD'li Forrest Molinari'ye yenildi. Repesajda İspanyol Nerea Pampin ile Alman sporcular Maria Selmaier ve Eyleen Sewina'yı yenen Aslı Demir, bronz madalyanın sahibi oldu. 

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 17 Ocak Pazar günü mindere çıkacak.

Kadın milli güreşçilerden Fransada 3 madalya

    Lukas Podolski, semt pazarında...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. "VAR, Türk futboluna ne verdi?"
      "VAR, Türk futboluna ne verdi?"
    2. Kadın milli güreşçilerden Fransa'da 3 madalya
      Kadın milli güreşçilerden Fransa'da 3 madalya
    3. Bursaspor evinde kazandı!
      Bursaspor evinde kazandı!
    4. Fenerbahçe'de Filip Novak gelişmesi!
      Fenerbahçe'de Filip Novak gelişmesi!
    5. Pochettino koronavirüse yakalandı
      Pochettino koronavirüse yakalandı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ABD Ulusal Futbol Ligi'ne ilk Müslüman başantrenör!

    ABD Ulusal Futbol Ligi'ne ilk Müslüman başantrenör!

    Khimki'de Rimas Kurtinaitis'in görevine son verildi

    Khimki'de Rimas Kurtinaitis'in görevine son verildi

    Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı: "Projelerimizi hayata geçiriyoruz'

    Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı: "Projelerimizi hayata geçiriyoruz'

    Son dakika - Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel transferini açıkladı!

    Son dakika - Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel transferini açıkladı!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet