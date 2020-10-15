KadÄ±nlar EuroBasket 2021 Elemeleriâ€™nde TÃ¼rkiye ev sahibi olacak

TÃ¼rkiye, 2021 KadÄ±nlar Avrupa Basketbol ÅžampiyonasÄ± (EuroBasket 2021) Elemeleri'nin kasÄ±m ayÄ±nda oynanacak maÃ§larÄ±nda iki gruba ev sahipliÄŸi yapacak.Â

UluslararasÄ± Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re elemelerin kasÄ±m ayÄ±ndaki maÃ§larÄ±nÄ±n ev sahipliÄŸini 6 Ã¼lke Ã¼stlenecek.Â

Karara gÃ¶re TÃ¼rkiye Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± E Grubu ile F Grubu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±, Ä°stanbul'da oynanacak.

A ve B Grubu'na Yunanistan'Ä±n Kandiye (Heraklion), C Grubu'na Bosna Hersek'in Saraybosna, D ve I Grubu'na Letonya'nÄ±n Riga, G Grubu'na Portekiz'in Odivelas, H Grubu'na ise Hollanda'nÄ±n Amsterdam ÅŸehri ev sahibi olacak.