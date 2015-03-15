Kalkavan: Maçı stresli bitirdik

Spor Toto Süper Lig'de, sahasında Medicana Sivasspor'u 2-1 yenen Çaykur Rizespor'un Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, taraftarlarının 90 dakika aralıksız desteğiyle iyi bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Kalkavan, yaptığı açıklamada, maçın çok hızlı ve heyecanlı geçtiğini, alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada zorlanmalarına rağmen kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Hem kendileri hem de Sivas temsilcisinin futbolu güzelleştirmeye çalıştığını anlatan Kalkavan, "Seyredenlerin zevk aldığı bir maç oldu. Rizeliler maçı biraz daha stresli tamamladı. Son dakikalar bizim için stresli geçti. Medicana Sivasspor, ligin iyi takımlarından. Bulunduğu yeri hak etmiyor. Sahada iyi mücadele eden futbolcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyoruz. İnşallah daha üst sıralara tırmanmak için uğraşacağız" ifadesini kullandı.

Kalkavan, futbolun çok enteresan bir oyun olduğunu vurguladı. Galibiyetten duydukları mutluluğu dile getiren Kalkavan, şöyle konuştu:

"Atabileceğimiz golleri atamıyoruz. 'Bu gol olmaz' dediğin pozisyonlarda golü buluyorsun. Kazanmaya çok yakın olduğumuz maçlarda puan kaybettik. Özellikle iç saha maçları son derece önemli. İç sahada kazanmak takıma öz güven sağlıyor. Bu maçta da çok fazla gol pozisyonuna girmemize rağmen son dakikalarda zorlandık. Taraftarın desteği ile bir maç tamamladık ve iyi bir galibiyet aldık. Seyircimiz çok büyük destek verdi. Medicana Sivassspor ile çok iyi bir dostluğumuz var. Dostluklar, futbolun sonuçlarına göre şekillenmez. Hangi sonuç olursa olsun futbolun güzel tarafı dostluklardır. Kazanmak için beyaza siyah demek doğru olmaz. Bizim böyle bir anlayışımız yok. Futbola sonuç odaklı bakmıyoruz. Dostluklar sonuçlardan çok daha önemli. Önümüzdeki hafta da Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ile zor bir maç oynayacağız. Dost bir takımla mücadele edeceğiz. İyi olanın, hak edenin kazandığı bir maç olmasını istiyoruz. Herkes bu işi para kazanmak için yapıyor ve hak edenin kazanmasını istiyoruz."

Metin Kalkavan, kulübün onursal başkanı Şadan Kalkavan'ın vefatından dolayı üzüntülü olduklarına değinerek, Medicana Sivasspor galibiyetini bir anlamda onun hatırasına armağan ettiklerini sözlerine ekledi.