Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Karadeniz'de süper gece: Trabzonspor - Galatasaray! Muhtemel 11'ler...
26.12.2020 - 07:00 |

Karadeniz'de süper gece: Trabzonspor - Galatasaray! Muhtemel 11'ler...

Son haftalarda taraftarının yüzünü güldüren Trabzonspor, Aytemiz Alanya’dan liderliği almak için fırsat kollayan Galatasaray’ı konuk edecek. Cim-Bom’un teknik patronu Fatih Terim, cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak

Karadeniz'de süper gece: Trabzonspor - Galatasaray! Muhtemel 11'ler...
ABONE OL

Seri arayışında
Abdullah Avcı yönetiminde ayağa kalkan ve son iki maçını zor da olsa kazanmayı başaran Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Karadeniz ekibinde Ekuban’da hafif bir sakatlık bulunurken, buna rağmen sahada yer alması bekleniyor. Bordo-mavililer galip gelirse bu sezon ilk kez üç maçlık bir galibiyet serisi yakalamış olacak.

Eksikler fazla
Son 9 karşılaşmasından 7 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik alan Galatasaray ise maç fazlasıyla önünde bulunan lider Aytemiz Alanyaspor’dan koltuğu almak için mücadele edecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın nefesini ensesinde hisseden Cim-Bom’da, bel ağrısı olan Babel, sakatlanan Etebo, hastalıkları devam eden Fatih ile Emre Taşdemir ile Diagne yer alamayacak.

Ekuban belirsizliği
Süper Lig’de son iki maçını kazanan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkan 11’e görev vermenin hesaplarını yapıyordu. Ancak Ekuban’ın ağrılarından dolayı son iki gündür düz koşu yapması Avcı’nın planlarının değişmesine neden oldu.

Karadenizde süper gece: Trabzonspor - Galatasaray Muhtemel 11ler...

Yine pozitif çıktı
Ön bölgede Ekuban, Nwakaeme ve Djaniny üçlüsüne göre vermesi beklenen Avcı, Ekuban’ın durumunu göz önünde bulundurarak karşılaşmaya Yusuf Sarı’yı hazırladı. Bu arada koronavirüs protokolüne göre 10 günü tamamlayan bordo-mavili futbolcunun dünkü testi de pozitif çıkınca forma giyme şansı kalmadı. Onun durumu da pazartesi belli olacak.

Rakamların dili
-Bordo-mavililer, Eddie Newton’ın ayrıldıktan sonra oynadığı son 6 lig maçında hiç yenilmedi.
-Fatih Terim idaresindeki Galatasaray, Abdullah Avcı’nın takımlarına karşı deplasmanda hiç kazanamadı. Bu maçlarda Avcı’nın takımları 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.
- Galatasaray’ın forvetleri Diagne (6) ve Falcao (5) 11 gole katkı verirken, Trabzonspor’da forvetlerin toplam gol katkısı 7 oldu.
-Trabzonspor’da 3 futbolcu 3’er golle takımın en skorer isimleri oldu. Nwakaeme, Ekuban ve Afobe listede öne çıktı.,

Falcao bu kez takımda
Galatasaray’ın Trabzon’a giden maç kadrosunda Mbaye Diagne yer almadı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, “Aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır” ifadesi kullanıldı. Bu nedenle hafta içi idmanlara başlayan ve iyileşmiş görünen Falcao’nun bugün sahada olması bekleniyor.

Karadenizde süper gece: Trabzonspor - Galatasaray Muhtemel 11ler...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Transferin gözdesi Ali Akman canlı yayında resmen açıkladı...

Lille'i Sırtlayan Türkler

    Nevzat Dindar: "Yabancı hocalar yapınca sempatik geliyor ama Terim yapınca..."
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Ne kadar ‘VAR’ o kadar indirim
      Ne kadar ‘VAR’ o kadar indirim
    2. Sokratis sıcak bakıyor
      Sokratis sıcak bakıyor
    3. Yıldızlar Antalya’da buluşuyor
      Yıldızlar Antalya’da buluşuyor
    4. Milli sporcular kürsüye abone oldu!
      Milli sporcular kürsüye abone oldu!
    5. Trabzonspor - Galatasaray! Muhtemel 11'ler...
      Trabzonspor - Galatasaray! Muhtemel 11'ler...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lionel Messi için unutulmaz bir hatıra!

    Lionel Messi için unutulmaz bir hatıra!

    Erling Haaland: ‘2021’de uçmak istiyorum’

    Erling Haaland: ‘2021’de uçmak istiyorum’

    Son dakika - Fenerbahçe'de maç başına 5 eksik!

    Son dakika - Fenerbahçe'de maç başına 5 eksik!

    Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim teşhisi koydu

    Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim teşhisi koydu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet