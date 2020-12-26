Karadeniz'de süper gece: Trabzonspor - Galatasaray! Muhtemel 11'ler...

Seri arayışında

Abdullah Avcı yönetiminde ayağa kalkan ve son iki maçını zor da olsa kazanmayı başaran Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Karadeniz ekibinde Ekuban’da hafif bir sakatlık bulunurken, buna rağmen sahada yer alması bekleniyor. Bordo-mavililer galip gelirse bu sezon ilk kez üç maçlık bir galibiyet serisi yakalamış olacak.



Eksikler fazla

Son 9 karşılaşmasından 7 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik alan Galatasaray ise maç fazlasıyla önünde bulunan lider Aytemiz Alanyaspor’dan koltuğu almak için mücadele edecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın nefesini ensesinde hisseden Cim-Bom’da, bel ağrısı olan Babel, sakatlanan Etebo, hastalıkları devam eden Fatih ile Emre Taşdemir ile Diagne yer alamayacak.

Ekuban belirsizliği

Süper Lig’de son iki maçını kazanan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkan 11’e görev vermenin hesaplarını yapıyordu. Ancak Ekuban’ın ağrılarından dolayı son iki gündür düz koşu yapması Avcı’nın planlarının değişmesine neden oldu.

Yine pozitif çıktı

Ön bölgede Ekuban, Nwakaeme ve Djaniny üçlüsüne göre vermesi beklenen Avcı, Ekuban’ın durumunu göz önünde bulundurarak karşılaşmaya Yusuf Sarı’yı hazırladı. Bu arada koronavirüs protokolüne göre 10 günü tamamlayan bordo-mavili futbolcunun dünkü testi de pozitif çıkınca forma giyme şansı kalmadı. Onun durumu da pazartesi belli olacak.

Rakamların dili

-Bordo-mavililer, Eddie Newton’ın ayrıldıktan sonra oynadığı son 6 lig maçında hiç yenilmedi.

-Fatih Terim idaresindeki Galatasaray, Abdullah Avcı’nın takımlarına karşı deplasmanda hiç kazanamadı. Bu maçlarda Avcı’nın takımları 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

- Galatasaray’ın forvetleri Diagne (6) ve Falcao (5) 11 gole katkı verirken, Trabzonspor’da forvetlerin toplam gol katkısı 7 oldu.

-Trabzonspor’da 3 futbolcu 3’er golle takımın en skorer isimleri oldu. Nwakaeme, Ekuban ve Afobe listede öne çıktı.,

Falcao bu kez takımda

Galatasaray’ın Trabzon’a giden maç kadrosunda Mbaye Diagne yer almadı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, “Aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır” ifadesi kullanıldı. Bu nedenle hafta içi idmanlara başlayan ve iyileşmiş görünen Falcao’nun bugün sahada olması bekleniyor.

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