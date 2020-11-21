Karagümrük - Sivasspor: 1-1

UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle verilen milli ara sonrasında Süper Lig' heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Saat 13:30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetti. İlk yarıda 44. dakikada Arouna Kone'nin attığı golle ilk yarısı 1-0 önde kapatan konuk ekip Sivasspor ikinci yarının 86. Erik Sabo'nun golüne engel olamadı maç 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.

İLK 11'LER:

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Fatih, Koray, Balkovec, Sabo, Biglia, Jimmy, Aatif, Ndao, Sobiech

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Cofie, Yasin, Gradel, Kone

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Sabo’nun hatasında topu kapan Kone, ceza sahası önündeki Robin Yalçın’ı gördü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ndao, ceza sahası dışındaki Jimmy Durmaz’a yerden çıkardı. Bu futbolcunun uzaktan şutunda top az farkla auta çıktı.

23. dakikada atılan uzun pasta topla buluşan Gradel, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu ancak kaleci Viviano iyi yer tutarak gole izin vermedi.

34. dakikada sol kanattan bindiren Lucas Biglia, ceza sahası önündeki Sabo’yu gördü. Sabo, gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlar az farkla dışarı gitti.

44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gradel ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı ve kale sahasına yerden sert ortaladı. Bu noktada bulunan Lichaj ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 0-1

52. dakikada soldan paslaşılarak kullanılan kornerde Fatih Karagümrüklü Ndao'nun ortasında müsait durumda topa kafayı vuran Fatih Kuruçuk, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

54. dakikada Balkovec'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Chahechouhe, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak sağdan dışarı çıktı.

73. dakikada Yasin Öztekin'in orta sahadan defansın arakasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Gradel, şutunu çekti ancak Viviano meşin yuvarlağı yandan dışarı çeldi.

76. dakikada Sabo, Lichaj'ın sağdan ortasında topa röveşata ile vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

82. dakikada Mevlüt Erdinç, Cofie'nin ceza sahası içinde yaptığı mücadele sonucu yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

86. dakikada Karagümrük beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanan Sabo'nun şutunda kaleci Samassa topu çeldi. Sabo tekrar önüne düşen topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Sivasspor, Karagümrük'e böyle hazırlanmıştı