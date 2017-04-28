Karaman, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu!

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, ligde son haftalara girilirken puanlara inanılmaz derecede aç olduklarını söyledi.



Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oynadıkları futbolun karşılığında aldıkları puanın yeterli olmadığını ifade etti.



Daha çok çalışmaları ve üretken olmalarının gerektiğini belirten Karaman, "Şimdi 24 puandayız, 4 puan daha fazlamız olsa 28 puan bizi inanılmaz derecede rahatlatacaktı. Minimum 4 puan daha almamız gerekiyordu. Oynadığımız futbola bakarsak bana göre 9 puan daha artıda olmamız lazımdı. Bunun farklı nedenleri var. Bazı takımlar inanılmaz derecede devre arası transferler yapıp farkı bir bütçeye geçebiliyor. Bu bizim ve diğer takımlar için de geçerli. O zaman ortaya haksız bir rekabet doğuyor." dedi.



Karaman, bu sezon 4 maçta hakem hatalarının yüzünden sıkıntı yaşadıklarını ileri sürdü.



Ligde 6 maç kaldığını anımsatan tecrübeli teknik adam, "Belki bizim bir mağlubiyet hakkımız var. Kalan 6 maçı hiç yenilmeden bitirdiğimizde rakiplere bakmaksızın ligde kalırız. Rakiplerimiz için de aynı şey söz konusu. Bunu başaran takım iyi bir takımdır. Ligde kalmayı hak etmiştir. Yapamayan da hak etmemiştir." diye konuştu.



Fenerbahçe'nin gücünü ve deneyimini bildiklerini aktaran Karaman, şöyle devam etti: "Fenerbahçe'de bir performans düşüklüğü var. Sarı-lacivertli futbolcu Sow bize biraz ters geliyor. Orada elimizden geleni yapacağız. Bana göre Türkiye'nin en iyi takımlarından biri Medipol Başakşehir. Galatasaray'ı 4-0 yendi. Başakşehir'e karşı iyi oynadık ve maç 3-3 berabere bitti. Yenme şansımız daha fazlaydı. Çaykur Rizespor ligin en iyi takımına karşı bu performansı gösteriyorsa Fenerbahçe'ye de göstermesi gerekiyor. Puanlara inanılmaz derecede açız."

"Her şeyimizi ortaya koymamız gerekir"

Ligde kalma adına bazen sürpriz adımlar atmak gerektiğini anlatan Karaman, şunları kaydetti: "Biz buna daha imza atamadık. Kendi evimizde kaybederek ve final maçlarında kırmızı kartlar görerek hatalar yaptık. Bunu pozitife çekecek hamlelerimiz olması gerekir. Şampiyonluğa oynayan çok deneyim sahibi ve güçlü bir takıma karşı oynuyoruz. Her şeyimizi ortaya koymamız gerekir. Bu maçta alacağımız 3 puan bize müthiş katkı yapacak. Bir puan ise bizi hedeflerimizin doğrultusunda sapmadan götürecek."

Maç başına iki puan ortalamasının kendileri için çok iyi olacağına değinen Karaman, "Bu hesaba göre 6 maç 12 puan eder. Bir beraberlik ve bir galibiyet 2 puan ortalama eder. Bir kayıp hakkın var 4 galibiyet yazman gerekiyor. Öyle bir durum var." ifadelerini kullandı.



Ligin ilk yarısında Rize'de oynan maçı Fenerbahçe 5-1 kazanmış. Sow bu karşılaşmada 3 gol atmayı başararak hat-trick yapmıştı.

