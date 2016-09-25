Karaman: Telafiyi Beşiktaş maçında yapmalıyız

Kayserispor deplasmanından puansız dönen Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Galatasaray ve Kayserispor deplasmanının telafisini Beşiktaş maçında yapmamız lazım” dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Çok erken bir golle geriye düştük. Önce 0-0 maçı devam ettirmemiz gerekiyordu. İlk yarı gol atamadık. İkinci yarı oyunun üstünlüğü bize geçmesine rağmen, hücum bölgesinde rakibimiz kadar etkili olamadık. Kweuke’nin yavaş yavaş takıma katılması bizim için dezavantaj. Maçı kaybettik. Bunu telafi etmemiz lazım. Beşiktaş maçında bu iki maçın telafisini 3 puanla yapmamız lazım” diye konuştu.