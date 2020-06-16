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16.06.2020 - 14:44 | | DHA

Karşıyaka'da Nusret ve Yunus'la 2'şer yıllık imza

ING Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başlayan Pınar Karşıyaka, iç transferde daha önce prensipte anlaştığı uzun forvet Nusret Yıldırım ve guard Yunus Emre Sonsırma'yla 2'şer yıllığına sözleşme imzalandığını duyurdu.

Karşıyaka'da Nusret ve Yunus'la 2'şer yıllık imza
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Pınar Karşıyaka'da 2013-2015 yılları arasında takımda forma giyerek kazanılan Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Lig şampiyonluklarında pay sahibi olan Yunus, 4 sezonluk aranın ardından bu yıl yuvaya dönmüştü. 28 yaşındaki Yunus bu sezon 4.7 sayı, 1.9 ribaund, 2.7 asist ortalamaları tutturdu. 31 yaşındaki Nusret ise ligde 3.3 sayı, 2.5 ribaund ortalamalarıyla görev yaptı.

Karşıyakada Nusret ve Yunusla 2şer yıllık imza

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