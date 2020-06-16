Karşıyaka'da Nusret ve Yunus'la 2'şer yıllık imza

Pınar Karşıyaka'da 2013-2015 yılları arasında takımda forma giyerek kazanılan Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Lig şampiyonluklarında pay sahibi olan Yunus, 4 sezonluk aranın ardından bu yıl yuvaya dönmüştü. 28 yaşındaki Yunus bu sezon 4.7 sayı, 1.9 ribaund, 2.7 asist ortalamaları tutturdu. 31 yaşındaki Nusret ise ligde 3.3 sayı, 2.5 ribaund ortalamalarıyla görev yaptı.

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