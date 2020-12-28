Karşıyaka’da pozitif vaka sayısı 14’e çıktı

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinde Karşıyaka, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde Futbol A Takımı’na korona virüs testi uyguladı.

Yeşil-kırmızılı ekip, test sonuçlarında 1 futbolcu ve 2 takım çalışanında pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Salı gününde bu yana yapılan testlerde toplamda 9 futbolcu, 1 antrenör ve 4 takım çalışanının korona virüse yakalandığını açıklayan Karşıyaka, bu kişilerin izolasyon altına alınarak tedavilerinin takip edildiğini bildirdi.