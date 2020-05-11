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HaberlerBeşiktaş Haberleri Kartal Yuvası mağazaları açıldı
11.05.2020 - 13:08 | | İSTANBUL (AA) -

Kartal Yuvası mağazaları açıldı

Beşiktaş Kulübünün resmi ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazaları, hizmet vermeye başladı.

Kartal Yuvası mağazaları açıldı
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, lisanslı ürünleri taraftarlarla buluşturan 27 Kartal Yuvası mağazasının kapılarını açtığı belirtilerek, "Kartal Yuvası mağazaları, tek seferde sınırlı sayıda taraftarımıza hizmet verecek. Değerli taraftarlarımızdan Kartal Yuvası mağazalarımızdaki alışverişleri sırasında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kartal Yuvası mağazaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 19 Mart'ta geçici olarak kapatılmıştı.

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