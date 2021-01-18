Kasımpaşa - BB Erzurumspor: 1-2
Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Erzurumspor maçı 2-1 kazandı. Kasımpaşa'da 90+1. dakikada Luckassen kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Erzurumspor mücadeleyi 2-1 kazandı.
Erzurumspor'un gollerini 31. dakikada Cenk, 68. dakikada Ricardo Gomes attı. Kasımpaşa'nın golünü ise 73. dakikada I. Thelin kaydetti.
Kasımpaşa'da 90+1. dakikada Luckassen kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Erzurumspor, 16 puanla 19. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 22 puanla 15. sırada kaldı.
KASIMPAŞA - BB. ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic.
BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk Ahmet, Emrah Başsan, Ricardo Gomes.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Emrah Başsan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, Schwechlen'in kafayla indirdiği topa Teikeu röveşata vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.
27. dakikada Emrah'ın soldan kullandığı kornerde Da Costa, topa kafayı vurdu. Kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı son anda çeldi.
31. dakikada Erzurumspor öne geçti. Murat Uçar'ın yerden ortasında kalecinin ayağıyla müdahale ettiği top Cenk Ahmet Alkılıç'ın önünde kaldı. Cenk Ahmet, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1.
39. dakikada soldan Varga'nın ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thelin'in şutunda, kaleci Szumski topu çeldi ancak meşin yuvarlak tekrar altıpasın içinde Thelin'in önünde kaldı. İsveçli oyuncunun şutunda top üst direkten döndü.
Mücadelenin ilk yarısı Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.