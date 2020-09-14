Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKasımpaşa Haberleri Kasımpaşa, Schalke 04'ten genç kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti
14.09.2020 - 21:13 | | DHA

Kasımpaşa, Schalke 04'ten genç kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti

Kasımpaşa, Almanya'nın Schalke 04 ekibinden genç kaleci Erdem Canpolat'ı kadrosuna dahil etti.

Kasımpaşa, Schalke 04'ten genç kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, "Schalke 04 takımının 19 yaşındaki kalecisi Erdem Canpolat, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Antrenmana çıkmadı, yeni takımı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş, Josef de Souza transferini açıkladı

Kasımpaşa, Schalke 04ten genç kaleci Erdem Canpolatı transfer etti

PSG vs Bayern Münih: Şampiyonlar Ligi Finalinin Perde Arkası

Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Kasımpaşa, Schalke 04'ten genç kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti
    Kasımpaşa, Schalke 04'ten genç kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti
  2. PSG'den, ırkçı sözlere maruz kaldığını iddia eden Neymar'a destek
    PSG'den, ırkçı sözlere maruz kaldığını iddia eden Neymar'a destek
  3. Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi
    Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi
  4. Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'yi kadrosuna kattı
    Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'yi kadrosuna kattı
  5. Son dakika | Beşiktaş, Josef de Souza transferini açıkladı
    Son dakika | Beşiktaş, Josef de Souza transferini açıkladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BM ve FIFA arasında futbolda yolsuzluk ve suç alanında iş birliği anlaşması

BM ve FIFA arasında futbolda yolsuzluk ve suç alanında iş birliği anlaşması

Son dakika | Fatih Karagümrük, Lucas Biglia transferini açıkladı

Son dakika | Fatih Karagümrük, Lucas Biglia transferini açıkladı

Hatayspor Başakşehir (CANLI)

Hatayspor Başakşehir (CANLI)

Transfer haberleri | Cocu, Galatasaray'ın gözdesini kadrosuna katıyor!

Transfer haberleri | Cocu, Galatasaray'ın gözdesini kadrosuna katıyor!

Sıradaki Haber