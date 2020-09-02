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02.09.2020 - 19:44 | | İSTANBUL (AA) -

Kasımpaşa, Yasin Dülger ve Mehmet Feyzi'yi transfer etti

Lacivert-beyazlı kulüp, Nevşehir Belediyespor'dan Yasin Dülger ve Eskişehirspor'dan Mehmet Feyzi'yi kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Yasin Dülger ve Mehmet Feyzi'yi transfer etti
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Kasımpaşa Kulübü, geçen sezon Nevşehir Belediyespor'da forma giyen Yasin Dülger'i transfer ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Yasin Dülger'in, sağlık kontrolleri sonrasında Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Mehmet Feyzi'den 3 yıllık imza

Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'da forma giyen 24 yaşındaki Mehmet Feyzi Yıldırım, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kasımpaşa, Yasin Dülger ve Mehmet Feyziyi transfer etti

 

 

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