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28.08.2020 - 23:22 | | AA

Kasımpaşa'nın maç programı belli oldu! Galatasaray...

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 maç yapacak. Kasımpaşa, Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Galatasaray ve İstanbulspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa'nın maç programı belli oldu! Galatasaray...
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 maç yapacak. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki lacivert-beyazlıların sırasıyla TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor, Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile karşılaşacak. 

Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı şöyle: 

1 Eylül Salı: 

17.30 Kasımpaşa-İstanbulspor (Kemerburgaz Tesisleri) 

3 Eylül Perşembe: 

18.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan) 

5 Eylül Cumartesi: 

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

Kasımpaşanın maç programı belli oldu Galatasaray...

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