Kasımpaşa’nın yeni transfer Drinkwater, İstanbul’a geliyor

Süper Lig ekibi Kasımpaşa 30 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Kasımpaşa, Chelsea’den kadrosuna Drinkwater için 250 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Kasımpaşa sezon sonu Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanırsa, Chelsea’ya 250 bin Euro daha ödenecek.

Danny Drinkwater’ın maaşını İngiliz kulübü verecek.