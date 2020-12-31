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31.12.2020 - 10:20 | | Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA, (DHA) -

Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto: 2020 yılı zor geçti

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "2020 yılı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor geçti. Salgın hastalık Kovid-19 nedeniyle bazı organizasyonlar ve milli takım kamplarını iptal etmek zorunda kaldık" dedi.

Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto: 2020 yılı zor geçti
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Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) 2020 yılıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Ali Oto, koronavirüs salgını nedeniyle federasyon eğitim faaliyetleri, teknik kurul ve yönetim kurulu toplantılarını online yaptıklarını söyledi.

Yeni sezon öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alarak milli takım kamplarını ülke içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Oto, "Sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sezonu kazasız belasız, bu salgından etkilenmeden geçiririz. Kış sezonunda grip hastalıkları zaten oluyordu ama bu sene daha bir özen göstereceğiz. Yarışlarımızı çok itinalı bir şekilde, az sayıdaki sporcularla yapmaya çalışıyoruz. Umuyorum bu zor dönem kısa zamanda atlatılır ve sporumuz eski günlerine döner. Biz Türkiye Kayak Federasyonu olarak tüm camiamıza özellikle sağlıklı ve huzurlu, bol madalyalı, sakatlıkların yaşanmadığı güzel bir yıl diliyoruz" diye konuştu.

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