Kayserispor-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhetemel 11'ler...

Kayserispor-Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı kayıpsız tamamlamak isteyen Beşiktaş, Kayseri'de sahaya üç puan için çıkacak. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ise maçtan üç puan alıp üst sıralara tırmanmak ve rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor. Kayserispor 28 puanla 17. sırada yer alıyor. Peki Kayserispor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Mücadele Arda Kardeşler düdük çalacak. Kayserispor-Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Pedro Henrique, Mesanovic, Kravets

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, N'Koudou, Burak Yılmaz

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ÜSTÜN

Kayserispor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği son beş maçtan galip ayrılamadı. Bu maçlarda iki beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Beşiktaş ise Kayserispor ile karşılaştığı son 11 lig karşılaşmasında 8 galibiyet ve 3 beraberlik alırken rakibin filelerine 25 gol atmayı başardı. Kayserispor karşısında Beşiktaş son mağlubiyetini 2-0'lık skorla 2013 yılında aldı.