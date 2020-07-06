Kayserispor-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhetemel 11'ler...
Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında bu akşam Beşiktaş Kayserispor'a konuk olacak. Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan mücadele öncesinde futbolseverler maçın saat kaçta başlayacağını ve yayın bilgilerini merak etmeye başladı. Süper Lig'de 50 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş bu akşam Kayserispor deplasmanından 3 puan ile dönerse 4. sıraya yükselecek. Ligde zor günler geçiren Kayserispor ise maçı kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki Kayserispor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Kayserispor-Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı kayıpsız tamamlamak isteyen Beşiktaş, Kayseri'de sahaya üç puan için çıkacak. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ise maçtan üç puan alıp üst sıralara tırmanmak ve rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor. Kayserispor 28 puanla 17. sırada yer alıyor. Peki Kayserispor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Kayserispor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Mücadele Arda Kardeşler düdük çalacak. Kayserispor-Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Pedro Henrique, Mesanovic, Kravets
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, N'Koudou, Burak Yılmaz
BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ÜSTÜN
Kayserispor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği son beş maçtan galip ayrılamadı. Bu maçlarda iki beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Beşiktaş ise Kayserispor ile karşılaştığı son 11 lig karşılaşmasında 8 galibiyet ve 3 beraberlik alırken rakibin filelerine 25 gol atmayı başardı. Kayserispor karşısında Beşiktaş son mağlubiyetini 2-0'lık skorla 2013 yılında aldı.