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11.06.2020 - 18:31 | | İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) -

Kayserispor, Fenerbahçe maçı için yola çıktı

HES Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın saat 21.00'de deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

Kayserispor, Fenerbahçe maçı için yola çıktı
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Karpuzatan Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı - kırmızılılar, saat 17.30'da Kayseri Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'a hareket etti. Otobüsle havalimanına gelen Kayserispor kafilesinde bulunanların koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktıkları görüldü.

Kayseri temsilcisinin Fenerbahçe maçı kafilesinde Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, yöneticiler Mustafa Tokgöz, Süleyman Akın, İsa Gün ve teknik heyet ile futbolcular Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Hasan Hüseyin, Situm, Mensah, Mesanovic, Kravets, İsmail Çipe, Ben Rienstra, Yasir Subaşı, Mert Kula, Aksel Aktaş, Ziya Alkurt, Enver Cenk, Emre Demir, Oğuzhan Çapar, Hakan Arıkan olmak üzere toplam 21 oyuncu, ayrıca kulüp masör ve malzemecileri yer aldı.

Kayserispor, Fenerbahçe maçı için yola çıktı

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