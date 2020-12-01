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01.12.2020 - 00:45 |

Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı: "Değişim görüldü"

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in 10. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçına ilişkin, "İnşallah gelecek için iyi bir başlangıç oldu." dedi.

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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in 10. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçına ilişkin, "İnşallah gelecek için iyi bir başlangıç oldu." dedi. 

Gözbaşı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada bir puanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Karşılaşmanın iyi bir mücadeleye sahne olduğunu vurgulayan Gözbaşı, "Zevkli bir futbol izledik. Oyuncularım ve Samet hocamızı tebrik ediyorum. Değişim görüldü. İnşallah gelecek için iyi bir başlangıç oldu." ifadelerini kullandı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı: Değişim görüldü

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