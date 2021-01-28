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28.01.2021 - 14:41 | | Ä°lyas KAPLAN/KAYSERÄ°,(DHA) - Â

Kayserispor'da Karlo Muhar'Ä±n lisansÄ± çÄ±ktÄ±

Kayserispor, devre arasÄ± transfer dÃ¶neminde kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Karlo Muhar'Ä±n lisansÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

Kayserispor'da Karlo Muhar'Ä±n lisansÄ± çÄ±ktÄ±
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SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±ndan Hes Kablo Kayserispor, devre arasÄ± transfer dÃ¶neminde kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Karlo Muhar'Ä±n lisansÄ±nÄ± Ã§Ä±karttÄ±.Â 

GeÃ§en hafta Kayseri'ye gelerek takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayan 25 yaÅŸÄ±ndaki HÄ±rvat futbolcunun lisansÄ± bugÃ¼n Ã§Ä±ktÄ±. Ligin 21'inci haftasÄ±nda oynanan FenerbahÃ§e maÃ§Ä± kafilesinde de yer alan ancak lisansÄ± Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kadroda yer bulamayan Karlo Muhar, teknik direktÃ¶r Dan Petrescu'nun gÃ¶rev vermesi halinde KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nda forma giyebilecek. Orta saha mevkiinde oynayan futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaÅŸÄ±ldÄ±.

Kayserisporda Karlo MuharÄ±n lisansÄ± Ã§Ä±ktÄ±

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